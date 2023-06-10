Борис Джонсон завершил карьеру? Что означает громкий поступок любимца украинцев

Кажется, на этот раз политику не удастся преодолеть гравитацию и вернуться, несмотря на еще один скандал.

Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил со взрывным заявлением о завершении карьеры депутата в парламенте в знак протеста против расследования законодателями его поведения. Причиной стало давление общественности на фоне скандала с "ковидными вечеринками".

Это может стать концом его блестящей 22-летней политической карьеры, за которую успел побыть мэром Лондона, главой МИД, а также возглавить правительство Соединенного Королевства.

Partygate

Премьерский термин Джонсона был омрачен его подходом к пандемии коронавируса и потоком обвинений в этике. В прессу попали снимки сидевшего во дворике Джонсона вместе с коллегами с бокалом вина в то время, когда других британцев штрафовали за выход из дома во время локдауна. Это вызвало большой скандал среди британцев, ведь в своих публичных выступлениях Джонсон призвал к максимально жестким ограничениям.

Это, а также несколько других скандалов, привело к распаду его правительства. А против самого политика сейчас идет расследование парламентского комитета по привилегиям. Они пытались выяснить, ввел ли он в заблуждение Палату общин относительно вечеринок на Даунинг-стрит, которые нарушали карантин. Расследование возглавляет высокопоставленный депутат от Лейбористской партии, но большинство законодателей в комитете являются консерваторами.

Комитет является главным дисциплинарным органом для законодателей и имел полномочия рекомендовать отстранение Джонсона от парламента. Если отстранение длится более 10 дней, избиратели в его округе могли потребовать от него баллотироваться на переизбрание, чтобы иметь представителя.

Комитет заявил, что соберется в понедельник, чтобы завершить свое расследование, и вскоре опубликует свой отчет. Комитет пришел к выводу, что он соврал депутатам по Partygate.

Речь об "охоте на ведьм"

В пятницу Борис Джонсон внезапно для всех покинул пост члена парламента. После того как Джонсон получил конфиденциальное письмо от комитета, он обвинил законодателей, которые расследуют его вечеринку, в том, что они ведут себя как "суд-кенгуру" и намерены завершить свою политическую карьеру.

Раздавались обвинения в устройстве "политического преступления".

" Меня вытесняет крошечная горстка людей, не имеющих никаких доказательств в подтверждение своих утверждений… Не я один думаю, что охота на ведьм продолжается, чтобы отомстить за Brexit отменить результаты референдума 2016 года. Мое устранение является необходимым первым шагом, и я была согласована попытка осуществить это", — заявил он.

Досталось и премьеру Риши Сунаку, которого Джонсон отчасти обвиняет в распаде своего правительства. Сунак ушел в отставку с поста министра финансов прошлым летом в знак протеста против руководства Джонсона.

Отставка приведет к дополнительным выборам в избирательном округе в западном Лондоне.

Конец карьеры?

Многие западные СМИ вышли с заглавиями, что политическая карьера Джонсона закончилась. Так, Sky News выпустили статью с названием "Борис Джонсон: Как горько завершилась его блестящая политическая карьера". Медиа обращает внимание на то, что Джонсону удавалось выходить сухим из воды в прошлых скандалах, несмотря на все обстоятельства.

"Человек, чья карьера была определена тем, что он пережил скандал, несмотря ни на что, был бесславно уничтожен. Когда наступил этот момент, его отстранение от власти было таким же драматичным и противоречивым, как и его восхождение", — говорится в анализе.

Sky News считает, что карьера политика завершилась

Издание обращает внимание, что даже в своей речи об отставке с поста премьера он оставил возможность возвращения. Но решение немедленно покинуть пост депутата, похоже, уничтожило эту перспективу.

"Но взгляните на политическую историю Бориса Джонсона, и мало кто скажет это со 100% уверенностью ", — заключает издание.

The Guardian тоже обыгрывает его намек на возвращение во время отставки с поста премьера, назвав эти надежды потерянными. Однако мало кто надеялся, что Джонсон уйдет так внезапно, пишет издание.

"Надежды Бориса Джонсона на возвращение, пожалуй, теперь тщетны"

Издание предполагает, что он сделал, чтобы пойти на своих собственных условиях, а не столкнуться с тем, что его изгнали депутаты или собственные избиратели. Или хотел популярности. В то же время, сейчас он уже не пользуется поддержкой.

"Несмотря на репутацию организатора политических возвращений, противоречащих гравитации, депутаты от Тори и другие из всего Вестминстера действительно верят, что на этот раз для Бориса Джонсона все закончилось", — пишет The Guardian.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джонсон угрожал "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону и называл его "подхалимом" президента россии Владимира Путина.