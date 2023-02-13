Сунак и Джонсон за Украину: посол объяснил, не ревнует ли премьер к своему предшественнику

Джонсон продолжает делать определенные шаги, чтобы помогать Украине

Большой друг Украины бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак, который сейчас занимает эту должность, заметно отличаются друг от друга. Однако поддержка Украины со стороны Британии остается на том же уровне.

Об этом полос Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью изданию LIGA.net.

"Сунак – более стабильный, финансист. Он хочет докопаться в каждой проблеме до конца, понять, сколько это будет стоить – есть ли ресурсы для определенного действия. Например, на помощь Украине. Этим он отличается от харизматичного и холерического Бориса Джонсона", — отметил Пристйко.

По его мнению, Джонсон оказывал большую поддержку Украине и на время полномасштабной войны четыре раза приезжал в нашу страну. Украинцы в свою очередь очень переоценивают эмоциональное сближение.

"Так произошло с Джонсоном: нормальный уход одного лидера и приход другого в Украине был воспринят условно как конец света. Но конца света не произошло", — добавил посол.

На вопрос о том, может ли Джонсон помогать Украине без статуса премьер-министра Великобритании, Пристайко ответил, что сейчас политик продолжает делать определенные шаги, чтобы помочь нашей стране.

"Сейчас Джонсон встречается с лидерами, уехал в США, выступает, публикует статьи. Он делает то, что нужно Украине. И искренне в это верит. Он дважды посетил Украину еще тогда, когда был главой МИД. То есть это не так, что он решил поддержать Украину ради своих политических дивидендов", — говорит Вадим Пристайко.

В британской прессе появлялись замечания относительно последней поездки Джонсона в Украину, поскольку сейчас он обычный парламентарий, а не занимающий должность премьер-министра, но несмотря на это встречали на высшем уровне.

"Я думаю, что между политиками всегда существует ревность. Но они – политики, умеют договариваться и видят границы. Сунак понимает, как много сделал Джонсон для Украины. А Джонсон понимает, что больше не премьер, и очень ценит внимание, которое уделил ему Зеленский", — подчеркнул посол Украины в Британии.

По словам Пристайко, у президента Украины Владимира Зеленского уже сформировались хорошие отношения с Сунаком. А украинцы в свою очередь привыкли к Борису Джонсону, и для них он олицетворял Британию. Однако с приходом нового человека на эту должность работа все также будет продолжаться.

"Для нас не было ни минуты сомнений, что за фигурой премьера стоит вся Великобритания. Будет другой – мы точно так же будем работать", — подытожил Пристайко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Борис Джонсон рассказал, как убедил Европу "сделать ставку" на победу Украины в полномасштабной войне с россией.