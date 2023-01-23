Джонсон приезжал в Украину на фоне проблем с кредитом. Что пишут о визите британские медиа

СМИ обвинили Джонсона в использовании темы Украины во время собственных кризисов

Вчерашний визит в Киев, Бучу и Бородянку большого друга Украины и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона восприняли иронически на его родине.

Оказалось, что политик попал в очередной скандал. В этот раз у него проблемы с использованием связей для получения кредита на кругленькую сумму. А британские СМИ упрекают его в использовании темы Украины в своих интересах.

Рассказываем, в чем суть:

Кумовство и кредит на 36,5 млн грн

Да, хотя фотографии Бориса Джонсона рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским размещены на первых полосах едва ли не всех СМИ, там внимание акцентируется также на кредитном скандале.

Так, издание The Sunday Times несколько дней назад сообщило, что глава телерадиокомпании BBC Ричард Шарп помог Джонсону получить кредит в размере 800 тысяч фунтов стерлингов (сейчас это 36,5 млн грн), когда тот был премьер-министром в конце 2020 года. Интерес ситуации добавляет еще и то, что Шарп — это еще и бывший советник нынешнего премьера Британии Риши Сунака.

Ричард Шарп теперь возглавляет BBC

Шарп в прошлом был банкиром Goldman Sachs и участвовал в переговорах о финансировании Джонсона, когда тот оказался в финансовых трудностях. Компания Шарпа представила гарантии секретарю канадского бизнесмена Сэма Блита.

Sunday Times сообщила, что Джонсон, Шарп и Блит ужинали в Checkers до завершения ссуды, хотя они отрицали, что финансы премьера обсуждались. А в январе 2021 года правительство объявило Шарпа кандидатом на роль главы BBC. Издание предполагает, что за услугу с кредитом Джонсон рекомендовал Шарпа на должность.

Джонсон сказал, что Шарп абсолютно ничего не знает о его личных финансах. На Даунинг-стрит также отрицали, что назначение Шарпа было примером "кумовства", и настояли на том, что процедура найма проводилась должным образом.

Уполномоченный по государственным назначениям Уильям Шоукросс объявил, что пересмотрит процесс назначения Шарпа. Лейбористы также призвали провести независимое расследование. Но пресс-секретарь Риши Сунака сказал, что он "всегда поддерживает всех коллег, показывая, что Великобритания стоит за Украину и будет продолжать их поддерживать".

Вместе с тем о планах Джонсона приехать в Украину говорили еще в январе, в частности, об этом писало издание The Guardian.

Отмахивался от вопросов о финансах: обзор британских СМИ

Так, фотографии по визиту Джонсона в Украину появляются на обложках многих газет. Некоторые, как Daily Express, называют его "другом страны", а некоторые не упускают возможности припомнить финансовый скандал.

На первую полосу бульварной газеты Metro Борис Джонсон попал вместе с анонсом о дочери Бейонсе и Надимом Захави (о нем — дальше). Таблоид пишет, что экс-премьер "появился в разрушенной войной Украине, когда разразился очередной недостойный скандал".

Метро: "BBC — Борис банковское кумовство"

Таблоид Daily Express сообщает, что Джонсон вернулся "на передовую", несмотря на то, что больше не является премьером. Далее в статье говорится о его обещании, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет продолжаться "сколько будет нужно", чтобы победить путина.

Daily Express "Борис вернулся на линию фронта"

Издание приводит слова Джонсона, что выявить солидарность с разрушенной войной нацией было "привилегией", поскольку в Киеве он отмахивался от вопросов о своих финансах.

У The Times сегодня появилась карикатура Мортена Морланда с Зеленским и Джонсоном с такой подписью:

Зеленский: "Всегда рад помочь"

Джонсон: "Я ожидаю Надима Захави в любую минуту".

Надым Захави — канцлер, назначенный в состав британского правительства еще во времена Джонсона, который подозревается в неуплате налогов.

Карикатура в The Times

Sky News опубликовало статью с названием: "Джонсон приехал с неожиданным визитом в Украину на фоне возобновления финансовой проверки".

"Джонсон обвинялся в использовании поездок в Украину или телефонных разговоров с господином Зеленским в качестве отвлечения на кризисы дома", — пишет издание.

"Борис Джонсон приехал с неожиданным визитом в Украину на фоне возобновления финансовой проверки"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоит за визитом Джонсона в Киев и почему члены его партии этим недовольны.