Джонсон приїжджав у Україну на тлі проблем з кредитом. Що пишуть про візит британські медіа

ЗМІ звинуватили Джонсона у використанні теми України під час власних криз

Вчорашній візит у Київ, Бучу та Бородянку великого друга України та колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона сприйняли іронічно на його батьківщині.

Виявилося, що політик потрапив у ще один скандал. Цього разу у нього проблеми із використанням зв’язків для отримання кредиту на кругленьку суму. А британські ЗМІ дорікають йому у використанні теми України у своїх інтересах.

Розповідаємо, у чому суть:

Кумівство та кредит на 36,5 млн грн

Так, хоча, фотографії Бориса Джонсона поруч із президентом України Володимиром Зеленським розміщені на перших шпальтах ледь не усіх ЗМІ, там увага акцентується також на кредитному скандалі.

Так, видання The Sunday Times декілька днів тому повідомило, що голова телерадіокомпанії ВВС Річард Шарп допоміг Джонсону отримати кредит у розмірі 800 тисяч фунтів стерлінгів (зараз це 36,5 млн грн), коли той був прем’єр-міністром наприкінці 2020 року. Цікавості ситуації додає ще й те, що Шарп — це ще і колишній радник нинішнього прем’єра Британії Ріші Сунака.

Річард Шарп тепер очолює BBC

Шарп у минулому був банкіром Goldman Sachs та нібито брав участь у переговорах про фінансування Джонсона, коли той опинився у фінансових труднощах. Компанія Шарпа представила гарантії секретареві канадського бізнесмена Сема Бліта.

Sunday Times повідомила, що Джонсон, Шарп і Бліт вечеряли в Checkers до завершення позики, хоча вони заперечували, що фінанси прем'єра обговорювалися. А у січні 2021 року уряд оголосив Шарпа кандидатом на роль голови BBC. Видання припускає, що за послугу з кредитом Джонсон рекомендував Шарпа на посаду.

Джонсон сказав, що Шарп абсолютно нічого не знає про його особисті фінанси. На Даунінг-стріт також заперечили, що призначення Шарпа було прикладом "кумівства", і наполягли, що процедура найму проводилася належним чином.

Уповноважений з державних призначень Вільям Шоукросс оголосив, що перегляне процес призначення Шарпа. Лейбористи також закликали провести незалежне розслідування. Але прессекретар Ріші Сунака сказав, що він "завжди підтримує всіх колег, показуючи, що Велика Британія стоїть за Україну і продовжуватиме їх підтримувати".

Разом із тим про плани Джонсона приїхати в Україну говорили ще в січні, зокрема, про це писало видання The Guardian.

Відмахувався від питань про фінанси: огляд британських ЗМІ

Так, фотографії з візиту Джонсона в Україну з'являються на обкладинках багатьох газет. Деякі, як Daily Express, називають його "другом країни", а деякі не оминають можливості пригадати фінансовий скандал.

На першу шпальту бульварної газети Metro Борис Джонсон потрапив разом з анонсом про доньку Бейонсе та горезвісним Надімом Захаві (про нього — далі). Таблоїд пише, що експрем’єр "вигулькнув у зруйнованій війною Україні, коли спалахнув черговий негідний скандал".

Метро: "BBC - Борис банківське кумівство"

Таблоїд Daily Express повідомляє, Джонсон повернувся "на передову", попри те, що більше не є прем’єром. Далі в статті йдеться про його обіцянку, що підтримка України з боку Великої Британії триватиме "скільки буде потрібно", щоб перемогти путіна.

Daily Express "Борис повернувся на лінію фронту"

Видання наводить слова Джонсона про те, що виявити солідарність зі зруйнованою війною нацією було "привілеєм", оскільки у Києві він відмахувався від запитань щодо своїх фінансів.

У The Times сьогодні з’явилася карикатура Мортена Морланда з Зеленським та Джонсоном із таким підписом:

Зеленський: "Завжди радий допомогти"

Джонсон: "Я очікую Надіма Захаві щохвилини".

Надім Захаві — це канцлер, призначений до складу британського уряду ще за часів Джонсона, який підозрюється у несплаті податків.

Карикатура у The Times

Sky News опублікувало статтю із заголовком: "Джонсон приїхав із несподіваним візитом в Україну на тлі поновлення фінансової перевірки".

"Джонсона звинуватили у використанні поїздок в Україну чи телефонних розмов із паном Зеленським у якості відволікання на кризи вдома", — пише видання.

"Борис Джонсон приїхав із несподіваним візитом в Україну на тлі поновлення фінансової перевірки"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що стоїть за візитом Джонсона до Києва і чому члени його партії цим незадоволені.