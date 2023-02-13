Сунак і Джонсон за Україну: посол пояснив, чи не ревнує прем’єр до свого попередника

Джонсон продовжує робити певні кроки, щоб допомагати Україні

Великий друг України колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та Ріші Сунак, який зараз займає цю посаду, помітно відрізняються один від одного. Проте, підтримка України з боку Британії залишається на тому ж рівні.

Про це смуги України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю виданню LIGA.net.

"Сунак — більш стабільний, фінансист. Він хоче докопатися в кожній проблемі до кінця, зрозуміти, скільки це буде коштувати — чи є ресурси для певної дії. Наприклад, на допомогу Україні. Цим він відрізняється від харизматичного та холеричного Бориса Джонсона", — зазначив він.

На його думку, Джонсон надавав велику підтримку Україні й на час повномасштабної війни чотири рази приїжджав до нашої країни. Українці, своєю чергою, дуже переоцінюють емоційне зближення.

"Так сталося з Джонсоном: нормальний відхід одного лідера і прихід іншого в Україні був сприйнятий умовно як кінець світу. Але кінця світу не сталося", — додав посол.

На запитання, чи може Джонсон допомагати Україні без статусу прем’єр-міністра Великобританії, Пристайко відповів, що зараз політик продовжує робити певні кроки, щоб допомогти нашій країні.

"Зараз Джонсон зустрічається з лідерами, поїхав до США, виступає, публікує статті. Він робить те, що потрібно Україні. І щиро в це вірить. Він двічі відвідав Україну ще тоді, коли був главою МЗС. Тобто це не так, що він вирішив підтримати Україну заради своїх політичних дивідендів", — каже Вадим Пристайко.

У британській пресі з’являлися зауваження щодо останньої поїздки Джонсона до України, оскільки зараз він звичайний парламентарій, а не обіймає посаду прем’єр-міністра, але попри це, зустрічали на найвищому рівні.

"Я думаю, що між політиками завжди існують ревнощі. Але вони – політики, вміють домовлятися та бачать кордони. Сунак розуміє, як багато зробив Джонсон для України. А Джонсон розуміє, що більше не прем’єр, і дуже цінує увагу, яку приділив йому Зеленський ", — підкреслив посол України у Британії.

За словами Пристайка, у президента України Володимира Зеленського вже сформувалися добрі стосунки із Сунаком. А українці, своєю чергою, звикли до Бориса Джонсона, і для них він уособлював Британію. Проте з приходом нової людини на цю посаду робота все ще триватиме.

"Для нас не було жодної хвилини сумнівів, що за фігурою прем’єра стоїть вся Великобританія. Буде інший — ми так само працюватимемо", — підсумував Пристайко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Борис Джонсон розповів, як переконав Європу "зробити ставку" на перемогу України у повномасштабній війні з росією.