Джонсон грозил набить морду Макрону: пресс-секретарь бывшего премьера рассказал, за что
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Джонсон очень разозлился, но уже через несколько недель конфликт был исчерпан
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который горячо поддерживает Украину и не раз посещал Киев, грозился "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону и называл его "подхалимом" президента рф владимира путина.
Об этом рассказал в одном из своих подкастов бывший директор Джонсона по связям с общественностью Гуто Харри.
По его словам, конфликт разгорелся потому, что экс-премьер Британии был крайне недоволен критикой президента Франции его отношения к ситуации с украинскими беженцами.
В ответ Джонсон назвал Макрона чудаком и "путинским подхалимом" и пообещал устроить "вакханалию с избиением лягушек".
"Хотя Борис не склонен сильно сердиться или использовать особо крепкие выражения, это был тот случай, когда он действительно взбесился на нашей утренней встрече", — рассказал Харри.
Однако уже через несколько недель, лидеры уладили свои разногласия перед саммитом G7.
Бывший помощник Джонсона также рассказал о ночи, когда россия вторглась в Украину. Джонсон позвонил Зеленскому около 4 часов утра со словами поддержки и обещанием помощи.
"У этих двоих была необыкновенная связь", — отметил Гуто Харри.
Как рассказывал "Телеграф", Макрон заявил, что россия "геополитически уже проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.