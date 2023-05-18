Джонсон грозил набить морду Макрону: пресс-секретарь бывшего премьера рассказал, за что

Джонсон очень разозлился, но уже через несколько недель конфликт был исчерпан

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который горячо поддерживает Украину и не раз посещал Киев, грозился "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону и называл его "подхалимом" президента рф владимира путина.

Об этом рассказал в одном из своих подкастов бывший директор Джонсона по связям с общественностью Гуто Харри.

По его словам, конфликт разгорелся потому, что экс-премьер Британии был крайне недоволен критикой президента Франции его отношения к ситуации с украинскими беженцами.

В ответ Джонсон назвал Макрона чудаком и "путинским подхалимом" и пообещал устроить "вакханалию с избиением лягушек".

"Хотя Борис не склонен сильно сердиться или использовать особо крепкие выражения, это был тот случай, когда он действительно взбесился на нашей утренней встрече", — рассказал Харри.

Однако уже через несколько недель, лидеры уладили свои разногласия перед саммитом G7.

Бывший помощник Джонсона также рассказал о ночи, когда россия вторглась в Украину. Джонсон позвонил Зеленскому около 4 часов утра со словами поддержки и обещанием помощи.

"У этих двоих была необыкновенная связь", — отметил Гуто Харри.

Как рассказывал "Телеграф", Макрон заявил, что россия "геополитически уже проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.