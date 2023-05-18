Джонсон погрожував набити морду Макрону: речник колишнього прем’єра розповів, за що

Джонсон дуже розлютився, але вже за кілька тижнів конфлікт був вичерпаний

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який гаряче підтримує Україну і не раз відвідував Київ, погрожував "набити морду" президентові Франції Еммануелю Макрону і називав його "підлабузником" президента росії володимира путіна.

Про це розповів в одному зі своїх подкастів колишній директор Джонсона зі зв’язків із громадськістю Гуто Харрі.

За його словами, конфлікт спалахнув тому, що екс-прем’єр Британії був вкрай незадоволений критикою президента Франції його ставлення до ситуації з українськими біженцями.

У відповідь Джонсон назвав Макрона диваком і "путінським підлабузником" і пообіцяв влаштувати "вакханалію з побиттям жаб".

"Хоча Борис не схильний сильно сердитись або використовувати особливо міцні вислови, це був той випадок, коли він справді розлютився на нашій ранковій зустрічі", — розповів Харрі.

Проте вже за кілька тижнів лідери залагодили свої розбіжності перед самітом G7.

Колишній помічник Джонсона також розповів про ніч, коли Росія вторглася в Україну. Джонсон зателефонував Зеленському близько 4 години ранку зі словами підтримки та обіцянкою допомоги.

"У цих двох був незвичайний зв’язок", — зазначив Гуто Харрі.

Як розповідав "Телеграф", Макрон заявив, що росія "геополітично вже програла" війну проти України і тепер перетворюється на васальну державу Китаю.