У Бориса Джонсона родился восьмой ребенок: его жена показала трогательные фото малыша

Мальчик родился 5 июля в 9:15 утра

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, полюбившийся украинцам, в восьмой раз стал отцом. У него родился сын, которое они с супругой назвал Фрэнк Альфред Одиссей.

Трогательные семейные фотографии с новорожденным опубликовала жена 59-летнего политика Керри Джонсон (Симондс) на своей странице в Instagram.

"Добро пожаловать в мир Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон родился 5 июля в 9:15 утра. (Угадайте, какое имя выбрал мой муж?)", — написала она.

Отметим, мальчик стал третьим общим ребенком супругов.

"Люблю каждую минуту сонного маленького пузырька. Видеть, как двое моих старших принимают нового братика с такой радостью и восторгом — это самая удивительная вещь, которую только можно увидеть. Мы все очарованы", — призналась она.

Кэрри и Борис обручились в конце 2019 года. В апреле 2020 года у них родился сын. В мае следующего года пара тайно повенчалась, а в декабре у них родился второй ребенок — дочка.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что в начале лета Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата Палаты общин британского парламента. Причиной тому стало давление на него из-за скандала с "ковидными вечеринками".