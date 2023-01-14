Экс-"холостяк" Макс Чмерковский во второй раз станет отцом (фото)

Герой первого сезона украинского реалити-проекта готовится к пополнению в семье

Известный американский хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский, заставший вторжение рф 24 февраля в Киеве, во второй раз станет отцом.

Радостной новостью поделилась жена танцора, Пета Маргатройд в Инстаграме. Женщина поделилась с подписчиками своим фото с округлившемся животиком.

"Невероятно радостно наконец-то сообщить, что мы с Максом ожидаем нашего Чмерковского #2", — написала Пета в сообщении. Также женщина заявила, что рождение второго ребенка ожидается в июне.

Что известно о Максиме Чмерковском

Максим Чмерковский родом из Одессы. Вместе с родителями и братом Валентином (Вал Чмерковский) иммигрировал в США в 1994 году, поселившись в районе Брайтон-Бич. В марте 2011 года хореограф принял участие в реалити-шоу "Холостяк", в финале которого сделал предложение руки и сердца Александре Шульгиной. Однако проект не завершился свадьбой. Сейчас мужчина счастлив в браке с американкой Петой Маргатройд. Супруги воспитывают маленького сына.

Макс Чмерковский с женой Петой Маргатройд и сыном

Напомним, что 13 января стало известно, что победительницей 12 сезона проекта "Холостяк" стала Екатерина Лозовицкая. А вот проиграла сезон скандальная участница Александра Мудрая. Девушка уже шокировала поклонников шоу словами о том, что это было у нее и не любовь, потому что "сегодня любит, а завтра нет".

О том, остались ли Алекс и Катя вместе, мы узнаем уже через неделю в пост-шоу реалити.