Екс-"холостяк" Макс Чмерковський вдруге стане батьком (фото)

Герой першого сезону українського реаліті-проєкту готується до поповнення у сім’ї

Відомий американський хореограф українського походження Максим Чмерковський, який застав вторгнення рф 24 лютого в Києві, вдруге стане батьком.

Радісною новиною поділилася дружина танцюриста, Пета Маргатройд в Інстаграмі. Жінка поділилася з підписниками своїм фото з округленим животиком.

"Неймовірно радісно повідомити, що ми з Максом очікуємо нашого Чмерковського #2 ", — написала Пета в повідомленні. Також жінка заявила, що народження другої дитини очікується у червні.

Що відомо про Максима Чмерковського

Максим Чмерковський родом з Одеси. Разом із батьками і братом Валентином (Вал Чмерковський) іммігрував до США у 1994 році, оселившись у районі Брайтон-Біч. У березні 2011 року хореограф взяв участь у реаліті-шоу "Холостяк", у фіналі якого зробив пропозицію руки та серця Олександрі Шульгіній. Проте проєкт не завершився весіллям. Наразі чоловік щасливий у шлюбі з американкою Петою Маргатройд. Подружжя виховує маленького сина.

Макс Чмерковський з дружиною Петою Маргатройд і сином

Нагадаємо, що 13 січня стало відомо, що переможницею 12 сезону проєкту "Холостяк" стала Катерина Лозовицька А ось програла сезон скандальна учасниця Олександра Мудра. Дівчина вже шокувала шанувальників шоу словами про те, що це було в неї і не кохання, бо "сьогодні кохає, а завтра ні".

Про те, чи залишилися Алекс і Катя разом, ми дізнаємося вже через тиждень у пост-шоу реаліті.