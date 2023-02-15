Хвилююсь, що люди не розуміють терміновість допомоги Україні — Борис Джонсон на KJF-2023

Українці борються за свої домівки, за свої сім’ї та країну, тоді як війська Путіна "навіть не знають, чому вони б’ються", наголошує Борис Джонсон.

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив хвилювання, що світова спільнота не розуміє важливості термінової допомоги Україні у війні проти Росії. Про це британський політик сказав під час Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum), який цього року проходить онлайн з центральним майданчиком в Вашингтоні.

"Мене турбує виснаження України. Я переживаю, що люди не розуміють терміновості допомоги Україні. Їхні страждання жахливі. Вони втрачають багато, багато сміливих чоловіків та жінок в бою. Вони втрачають мирних жителів. Діти гинуть під час нападів на населені пункти. Їм потрібна допомога. Їм потрібно більше озброєння", — наголосив Джонсон.

Британський експрем’єр нагадав позицію Сполученого Королівства: Путін повинен програти, а Україна – перемогти. Українці борються за свій дім, за свої сім'ї та країну, у той час як війська Путіна "навіть не знають, чому вони б'ються".

"Ми завжди намагалися дати українцям те, чого вони потребують. Але ми робили це повільно. І мій аргумент був би таким: давайте припинимо цю розбавлену підтримку, давайте покінчимо з цією крапельною допомогою", — сказав експрем’єр Британії.

Джонсон також розповів, що був вражений нещодавнім виступом президента Зеленського в британському парламенті. Зокрема, він відмітив наполегливість, з якою президент України говорив про потребу у винищувачах.

"Він виголосив чудову промову і був дуже зосереджений на літаках. Мене дуже вразило те, як багато уваги він приділив потребі в реактивних літаках. І це абсолютно правильно. Їм потрібно багато чого для того, щоб зупинити російську агресію, а також для того, щоб відвоювати територію, яку Росія окупувала. Це єдиний спосіб покінчити з цією війною", — зазначив Джонсон.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum став щорічним міжнародним заходом, ініціатором якого є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. Майданчик щорічно збирає президентів України та Ізраїлю, представників парламентів та урядів. Уперше KJF відбувся у 2019 році у Києві.

Гасло KJF-2023 – Stand with Ukraine.

Цього року KJF організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. медіапартнерами заходу стали NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.