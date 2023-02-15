Переживаю, что люди не понимают срочность помощи Украине, - Борис Джонсон на KJF-2023

Украинцы борются за свой дом, за свои семьи и страну, в то время как войска Путина "даже не знают, почему они бьются", подчеркивает Борис Джонсон.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил беспокойство, что мировое сообщество не понимает важности срочной помощи Украине в войне против России. Об этом британский политик сказал во время Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum), который в этом году проходит онлайн с центральной площадкой в Вашингтоне.

"Меня беспокоит истощение Украины. Я переживаю, что люди не понимают срочность помощи Украине. Их страдания ужасны. Они теряют много, много смелых мужчин и женщин в бою. Они теряют мирных жителей. Дети гибнут при нападениях на населенные пункты. Им нужна помощь. Им нужно большее вооружение", — подчеркнул Джонсон.

Британский экс-премьер напомнил позицию Соединенного Королевства: Путин должен проиграть, а Украина – победить. Украинцы борются за свой дом, за свои семьи и страну, в то время как войска Путина "даже не знают, почему они бьются".

"Мы всегда пытались дать украинцам то, в чем они нуждаются. Но мы делали это медленно. И мой аргумент был бы таков: давайте прекратим эту разбавленную поддержку, давайте покончим с этой капельной помощью", — сказал экс-премьер Британии.

Джонсон также рассказал, что был поражен недавним выступлением президента Зеленского в британском парламенте. В частности, он отметил настойчивость, с которой президент Украины говорил о необходимости истребителей.

"Он произнес отличную речь и был очень сосредоточен на самолетах. Меня поразило то, как много внимания он уделил потребности в реактивных самолетах. И это совершенно верно. Им нужно многое для того, чтобы остановить российскую агрессию, а также для того, чтобы отвоевать территорию, которую Россия оккупировала. Это единственный способ покончить с этой войной", – отметил Джонсон.

Напомним, Kyiv Jewish Forum стал ежегодным международным мероприятием, инициатором которого является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Площадка ежегодно собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. Впервые KJF прошел в 2019 году в Киеве.

Лозунг KJF-2023 – Stand with Ukraine.

В этом году KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнерами мероприятия стали NV, Obozrevatel, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.