Украина вступит в НАТО из-за ошибки путина

За время полномасштабной войны, которую россия начала против Украины, Великобритания иногда даже активнее, чем Соединенные Штаты, помогала украинцам, прежде всего в военном плане. Несмотря на то, что НАТО и все западные партнеры заявили, что не хотят напрямую воевать с россией, они оказывают безоговорочную поддержку ВСУ и признают, что недооценивали украинцев на поле боя.

В победе Украины уверен бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он рассказал в интервью изданию Гордон. Британский политик напомнил, что именно пути напали на суверенную европейскую страну, которая не сделала ничего плохого, но это дорого ему будет стоить.

"Украина не собиралась вступать в НАТО. Это не должно произойти в ближайшее время, может, лет через 20-30. А теперь Украина вступит в НАТО из-за ошибки путина. Так же, как Швеция и Финляндия присоединились к НАТО из-за его ошибки. Итак, Запад может поддерживать Украину, предоставив разведывательную информацию, финансовую поддержку, помощь в вывозе зерна, а также военную помощь: подготовку солдат и оказание военной техники. Мы должны заниматься только этим", — сказал Борис Джонсон.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что Украина сейчас боретесь за свободу по всему миру, поэтому поддержка необходима и должна длиться столько, сколько нужно. При этом нельзя недооценивать ВСУ, показавшие фантастические результаты на поле боя.

"Героизм и самопожертвование украинцев повлияют на весь мир. К победе приведет героизм украинских Вооруженных сил. Мероприятие всегда медлит. И мы постоянно недооцениваем Украину. Мы недооценили ее в битве за Киев, это повторилось в битве за Харьков и Херсон. И мне кажется, мы еще раз недооцениваем Украину в контрнаступлении", — отметил бывший премьер-министр Великобритании.

Борис Джонсон убежден, что Украина победит в ближайшее время, но отмечает, что нужно быть готовыми и к продолжительной войне.

Ранее "Телеграф" писал, что Борис Джонсон выразил волнение из-за того, что мировое сообщество не понимает важности срочной помощи Украине в войне против россии.