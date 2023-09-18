Розширення Радбезу, Україна та атака "голубів миру": Про що говоритимуть на Генасамблеї ООН без путіна та Сі

Цього року зустріч пропустять Макрон, Сунак, Сі Цзіньпін, а путін традиційно відправить лаврова

У Нью-Йорку розпочинається тиждень важливих зустрічей в ООН, в ході яких заплановані дебати, засідання Генеральної Асамблеї, зустрічі світових лідерів. В центрі уваги — Україна, а на засіданні буде виступати також президент Володимир Зеленський.

Хоча миру у всьому світі навряд чи вдасться досягти, передбачається, ряд інших цікавих тем. Зокрема, президент США Джо Байден закличе розширити Раду безпеки ООН, додавши туди Індію. "Телеграф" розповідає, чого очікувати від саміту та які виступи варто подивитися:

Розширення Радбезу

Президент США Джо Байден на сесії Генасамблеї ООН спробує послабити вплив Китаю і росії у Раді Безпеки ООН. Аби це зробити, він попросить розширити Раду безпеки та запросити туди Індію, Німеччину, Японію, Бразилію та ПАР, заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє The Telegraph. Невідомо, чи матимуть вони право вето. Кірбі сказав, що архітектура Ради безпеки ООН має бути "більш інклюзивною і всеосяжною".

Наразі Радбез ООН має п'ять постійних членів: Китай, росія, США, Велика Британія і Франція. До неї також входять 10 непостійних членів, яких обирають на дворічний термін. Водночас реформа Ради Безпеки вимагатиме внесення змін до Статуту ООН. На це можуть накласти вето Китай і росія, чиї повноваження блокувати резолюції та санкції можуть бути зменшені реформою.

Україна в центрі уваги

В середу, 20 вересня, пройде спеціальне засідання Ради Безпеки щодо України і варто бути готовими до того, що за одним столом сидітимуть Володимир Зеленський та міністр закордонних справ росії сергій лавров. Очікується, що Зеленський спробує переконати країн об’єднатися за військові зусилля Києва. Очікується, що він також муситиме відбиватися від "голубів миру" серед деяких консерваторів зі США та країн півдня, які закликають до мирних переговорів, пише NYT.

У вівторок промова Байдена з трибуни ООН буде частково обіцянкою продовжувати підтримувати Україну, заявили його радники, і є надія, що його зауваження — у поєднанні з виступами Зеленського — чинитимуть тиск на республіканців, щоб вони фінансували війну, передає Politico.

Також відбудуться приватні зустрічі між Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і делегаціями з рф, України та Туреччини — ООН хоче повернути росію до чорноморської зернової угоди.

У понеділок буде багато дебатів щодо Цілей сталого розвитку, або ЦСР: сімнадцяти різних цілей, встановлених багато років тому для покращення проблем бідності, освіти та охорони здоров’я. Цього разу очікується, що запросять тенісиста Роджера Федерера, а принц Вільям і його дружина Кетрін, принцеса Уельська, зустрінуться з Генеральним секретарем ООН у понеділок у другій половині дня, щоб популяризувати кліматичні зусилля Вільяма.

Євросоюз використає тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, щоб пояснити непохитну підтримку України та згуртувати країни усього світу приєднатися до ЄС в цьому питанні. Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Хто приїде зі світових лідерів

У вівторок заплановані президентів, прем’єр-міністрів і монархів із 145 країн. Проте, багато кого із президентів не буде. Вперше за багато років президент США Джо Байден буде єдиним лідером із п’яти потужних держав, що мають право вето, який буде присутній особисто.

Президент росії володимир путін, якого розшукує суд у Гаазі за викрадення дітей з окупованих територій, захід у Нью-Йорку також пропустить. Президент Франції Еммануель Макрон залишається вдома та готується приймати британського короля Чарльза в Парижі наступного тижня, а Ріші Сунак стане першим британським прем’єр-міністром, який через напружений графік пропустив Генасамблею за десятиліття. Оскільки чотири лідери відправляють міністрів нижчого рангу, президент України Володимир Зеленський напевно приверне ще більше уваги, передає AP.

Очікується, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, який два тижні тому пропустив G20, не поїде до Нью-Йорка.

Інші питання

ООН запланувала обговорення під час Генеральної Асамблеї зміни клімату, полегшення суверенного боргу та способів допомогти країнам, які мають труднощі, досягти цілей розвитку ООН щодо процвітання, здоров’я, розвитку, освіти та гендерної рівності.

Ми збиратимемося в той час, коли людство зіткнеться з величезними проблемами, від погіршення кліматичної ситуації до ескалації конфліктів, глобальної кризи вартості життя, стрімкого зростання нерівності та драматичних технологічних збоїв", — сказав Антоніу Гутерреш.

20 вересня світові лідери мають зустрітися з метою збереження Паризької угоди. Після оприлюднення першого у світі звіту про зміну клімату стало зрозуміло, що деякі країни не виконують свої обіцянки. Цей саміт має намір розпочати дії щодо нових зобов’язань. На нещодавньому Африканському кліматичному саміті глави африканських держав одностайно закликали ввести глобальний податок на викиди вуглецю для фінансування ресурсів для бідніших країн.

Нагадаємо, що у Білому домі підтвердили зустріч Байдена із Зеленським 21 вересня. Зустріч відбудеться у Вашингтоні. Крім того, Україна може отримати новий пакет допомоги від США цього тижня.