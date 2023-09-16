США передали Україні важливе обладнання: воно позбавить ЗСУ від дефіциту запчастин

Обладнання дозволить спростити життя ЗСУ

Україна отримала від США важливе обладнання, яке дозволить вирішити проблеми з низкою критично важливих деталей до бойової техніки.

Як повідомляє "Голос Америки", помічник міністра оборони США з питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант розповів, що йдеться про комерційні 3D-принтери.

За його словами, пристрій розміром із вантажівку дозволить друкувати будь-які запасні частини до військової техніки і це "зовсім змінює справу", оскільки тепер замість того, щоб намагатися знайти потрібну деталь за кордоном, українці зможуть її просто виготовити.

"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не лише через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах", — каже чиновник.

За його словами, українці почали використовувати 3D-друк навіть не маючи відповідних дозволів та пакетів технічних даних. Тепер же США та інші країни навели з цим порядок та передали Україні необхідні дані.

Нагадаємо, що минулого тижня Пентагон схвалив передачу Україні снарядів із збідненим ураном та інше озброєння на суму 175 млн доларів.