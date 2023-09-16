США передали Украине важное оборудование: оно избавит ВСУ от дефицита запчастей

Оборудование позволит упростить жизнь ВСУ

Украина получила от США важное оборудование, которое позволит решить проблемы с рядом критически важных деталей к боевой технике.

Как сообщает "Голос Америки", помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант рассказал, что речь идет о коммерческих 3D-принтерах.

По его словам, устройство размером с грузовик позволит печатать любые запасные части к военной технике и это "совсем меняет дело", поскольку теперь вместо того, чтобы пытаться найти нужную деталь за границей, украинцы смогут ее просто изготовить.

"Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", — говорит чиновник.

По его словам, украинцы начали использовать 3D-печать даже не имея соответствующих разрешений и пакетов технических данных. Теперь же США и другие страны навели с этим порядок и передали Украине необходимые данные.

Напомним, что на прошлой неделе Пентагон одобрил передачу Украине снарядов с обедненным ураном и другое вооружение на сумму 175 млн. долларов.