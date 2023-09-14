Відновлення зернової угоди: генсек ООН зробить росії "привабливу пропозицію"

Генасамблея ООН пройде 19-25 вересня у Нью-Йорку

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш планує обговорити поновлення "зернової угоди" на полях Генасамблеї ООН. Він проведе низку зустрічей, зокрема і з главою міністерства закордонних справ росії сергієм лавровим. Раніше Гутерріш направив лаврову листа з пропозиціями щодо відновлення зернової угоди.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Крім лаврова, генсек ООН має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Гутерріш не став ділитися своїми прогнозами на майбутні переговори. Однак він зазначив, що сповнений рішучості зробити все можливе для відновлення зернової угоди.

"Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив", — заявив він.

Слід зазначити, що Генасамблею ООН заплановано на 19-25 вересня. Світові лідери зберуться у Нью-Йорку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у листі Гутерріша лаврову було сказано, що ООН готова піти на всі умови росії, аби відновити зернову угоду. Генсек ООН запропонував побудувати між Секретаріатом ООН і рф "угоду на основі чотирьох наріжних принципів".