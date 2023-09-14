Возобновление зерновой сделки: генсек ООН сделает россии "заманчивое предложение"

Генассамблея ООН пройдет 19-25 сентября в Нью-Йорке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует обсудить возобновление "зернового соглашения" на полях Генассамблеи ООН. Он проведет ряд встреч, в частности и с главой министерства иностранных дел россии сергеем лавровым. Ранее Гутерриш направил лаврову письмо с предложениями по возобновлению зерновой сделки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Кроме лаврова, генсек ООН намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Гутерриш не стал делиться своими прогнозами на предстоящие переговоры. Однако он отметил, что полон решимости сделать все возможное для возобновления зернового соглашения.

"Я не буду говорить, настроен ли я оптимистично или пессимистично, но вы можете быть уверены, что я по-прежнему полон решимости сделать все возможное, чтобы возобновить Черноморскую инициативу, экспорт украинской продукции и продолжить работу для облегчения, в рамках санкционного режима, экспорта российской агропродукции и удобрений", — заявил он.

Следует отметить, что Генассамблея ООН запланирована на 19-25 сентября. Мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в письме Гутерриша лаврову было сказано, что ООН готова пойти на все условия россии, лишь бы возобновить зерновую сделку. Генсек ООН предложил построить между Секретариатом ООН и россией некое "соглашение на основе четырех краеугольных принципов".