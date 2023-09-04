В ООН не увидели доказательств того, что россия устраивает геноцид в Украине: не хватает "потребности"

В Международной комиссии ООН по Украине спустя 558 дней полномасштабного вторжения не нашли доказательств того, что россия осуществляет геноцид против украинского населения. В организации заявили, что расследование продолжится.

Об этом на пресс-конференции с журналистами в Киеве 4 сентября заявил глава комиссии Эрик Месе, передает "Радио Свобода". Он подчеркнул, что в ООН "прекрасно осознают беспокойство и упреки в этом преступлении".

По словам главы Международной комиссии, у них нет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

"Мы исследуем это шаг за шагом. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия, которые подтверждены судебной практикой", – добавил Месе.

Вместе с тем он добавил, что комиссия обнаружила в российских СМИ ряд заявлений, которые можно квалифицировать как подстрекательство к геноциду. Каких либо выводов в ООН на данный момент нет, но организация намерена придерживаться "определенной линии" и продолжит расследование. Также Эрик Месе отметил, что вопрос геноцида в Украине не нужно рассматривать отдельно от других военный преступлений россиян.

"Как вы знаете, мы обнаружили большое количество военных преступлений. Мы обнаружили, что по крайней мере по двум темам, а именно пыткам и атакам (по энергетической инфраструктуре Украины – ред.) с октября 2022 года, вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности…И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте", – подытожил Эрик Месе.