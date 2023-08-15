Это – настоящий геноцид: для чего россияне воруют украинских детей

Мир получает искаженную информацию, поэтому так важно доносить правду о детях

С начала полномасштабного вторжения, по официальным данным, оккупанты вывезли более 20 тысяч украинских детей. Цель россии — "промыть" им мозги, русифицировать и научить ненавидеть Украину.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава центра Save Ukraine, бывший уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.

По его словам, Save Ukraine уже 9 лет занимается спасением детей, речь в основном идет о зонах боевых действий.

"Российские власти дают похищенным сертификаты на квартиры, отправляют их в школу на обучение. У них есть определенный умысел. Мы не видим, к счастью, массовых убийств детей, но это не значит, что это все не геноцид", — подчеркнул он.

По словам Кулебы, в то время как происходят массовые депортации и убийства, путинская пропаганда, на что он тратит миллиардные бюджеты, освещает лишь некоторые факты, которые кремль хотел бы показать миру. Он представляет их действия как "спасение детей".

"Например, мария львова-белова (уполномоченная президента РФ по правам ребенка. — Ред.) показывала, как самолеты привозят детей из Мариуполя, как их разбирают по семьям и она сама берет одного из детей. Они показывали несколько улыбающихся лиц детей, как маленькие дети 6—7 лет получают свидетельства о рождении, российские паспорта… Хотя если это маленькие дети, то им дают конфеты, и они не особо понимают, что к чему", — отметил глава Save Ukraine.

Он добавил, что мир получает искаженную информацию, поэтому так важно доносить правду о детях.

"Им "промывают" мозги, их русифицируют, их делают гражданами страны, пришедшей их убивать. Но им рассказывают другую историю, которую таким образом спасают. И дальше их настраивают против Украины. Поэтому это геноцид. Это массовое явление уничтожения украинской идентичности. Та же львова-белова год назад рассказывала истории, что они из Мариуполя привезли детей, а дети пели украинские песни, гимн и говорили плохие слова о путине. Мол, до чего их довели эти нацисты! А вот побывав в россии, они теперь поют российский гимн. Представьте, какиеизменения произошли с этими детьми", — подчеркнул Кулеба.

Подробнее читайте в интервью "Телеграфу" главы центра Save Ukraine, бывшего уполномоченного президента Украины по правам детей Николая Кулебы: Детей с временно оккупированных территорий возят к соловьеву и говорят, что Украины уже нет

Как ранее рассказывал "Телеграф", львова-белова жаловалась, будто украденный из Украины ребенок, который она "усыновила" бегает за младшими детьми со словами "съем мо*алёнка".