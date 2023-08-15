Це – справжній геноцид: для чого росіяни крадуть українських дітей

Світ отримує спотворену інформацію, тому так важливо доносити правду про дітей

З початку повномасштабного вторгнення, за офіційними даними, окупанти вивезли понад 20 тисяч українських дітей. Ціль росії — "промити" їм мізки, русифікувати та навчити ненавидіти Україну.

Про це "Телеграфу" розповів голова центру Save Ukraine, колишній уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

За його словами, Save Ukraine вже 9 років займається порятунком дітей, мова переважно йде про зони бойових дій.

"Російська влада дає викраденим сертифікати на квартири, відправляє їх в школу на навчання. В них є певний умисел. Ми не бачимо, на щастя, масових вбивств дітей, але це не означає, що це все не є геноцидом", — наголосив він.

За словами Кулеби, у той час, як відбуваються масові депортації та вбивства, путінська пропаганда, на яку він витрачає мільярдні бюджети, висвітлює лише певні факти, які кремль хотів би показати світу. Він представляє їхні дії як "порятунок дітей".

"Наприклад, марія львова-бєлова (уповноважена президента рф з прав дитини. — Ред.) показувала, як літаки привозять дітей з Маріуполя, як їх розбирають по сім'ях і вона сама бере одного з дітей. Вони показували кілька усміхнених облич дітей, як маленькі діти 6—7 років отримують свідоцтва про народження, російські паспорти… Хоча якщо це маленькі діти, то їм дають цукерки, й вони не особливо розуміють що до чого", — зазначив голова Save Ukraine.

Він додав, що світ отримує спотворену інформацію, тому так важливо доносити правду про дітей.

"Їм "промивають" мізки, їх русифікують, їх роблять громадянами країни, яка прийшла їх вбивати. Але їм розповідають іншу історію, що їх таким чином рятують. І далі їх налаштовують проти України. Тому це є геноцидом. Бо це масове явище знищення української ідентичності. Та ж львова-белова рік тому розповідала історії, що вони з Маріуполя привезли дітей, а діти співали українські пісні, гімн і казали погані слова про путіна. Мовляв, до чого їх довели ці нацисти! А от побувши у рф, вони тепер співають російський гімн. Уявіть, які перетворення відбулись з цими дітьми", — наголосив Кулеба.

Детальніше читайте в інтерв'ю "Телеграфу" голови центру Save Ukraine, колишнього уповноваженого президента України з прав дітей Миколи Кулеби: Дітей з тимчасово окупованих територій возять до соловйова і кажуть, що України вже немає

Як раніше розповідав "Телеграф", львова-белова скаржилася, ніби вкрадена з України дитина, яку вона "всиновила" бігає за молодшими дітьми зі словами "з'їм мо**альонка".