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Уволенный с гаагского трибунала скандальный прокурор расследует "геноцид" в Карабахе, подыгрывая Москве

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Луис Морено Окампо
Луис Морено Окампо

Обнародованный документ вызвал бурную неоднозначную реакцию среди мировых медиа

Бывший прокурор Международного уголовного суда (МКС) Луис Морено Окампо своим громким отчетом "Геноцид армян в 2023 году" политизирует юридическую проблему содержания прокремлевскими сепаратистами части азербайджанского Карабаха и работает в угоду Москве и ее союзникам, не заинтересованным в достижении.

Об этом говорится в материале 5 канала.

Этот 28-страничный отчет, названный Луисом Окампо "экспертным мнением", был составлен по собственному признанию автора на основании просьбы человека, которого Окампо называет "президент Арцаха". Вероятно, имеется в виду глава пророссийских сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян.

Документ вызвал бурную неоднозначную реакцию мировых СМИ – Washington Post, CNN, Forbes, ABC News, Associated Press, Jungle Welt и другие.

На этом фоне очень интересна недавняя публикация выдающегося британского юриста-международника Родни Диксона "Эмоциональный отчет о "геноциде" Окампо коренным образом ошибочен".

Диксон считает, что использование Окампо слова "геноцид" относительно настоящей ситуации в Карабахе является не просто безосновательным, но и безответственным шагом. По его словам, этот документ является "провокационным обвинением, не имеющим прочного основания в международном праве.

Указывая ряд фундаментальных недостатков отчета Окампо, Диксон констатирует отсутствие признаков беспристрастного и строгого экспертного анализа.

Очевидно, "экспертное мнение" экс-прокурора Морено Окампо оказалось не только политически заангажированным, но и не выдерживает критики с точки зрения изложенных фактов и выводов.

Это, однако, не помешало МИД Армении официально обратиться в Совет Безопасности ООН по созыву экстренного совещания на основании этого отчета. Правда, за последние годы Совбез видел и не такие примеры фарса.

Родни Диксон – британский юрист-международник, признанный эксперт в области публичного права. Обладает большой практикой в Великобритании и многих других странах в области расследований, международного уголовного права и прав человека. Представлял разные стороны в международных судах и трибуналах, включая правительства Англии, Кении, Афганистана, Грузии, Украины, Руанды, Южного Судана, Египта и т.д. по вопросам национальных интересов, суверенитета и безопасности. Практикует в Temple Garden Chambers, Лондоне и Гааге.

Окампо покинул пост прокурора МКС еще в 2012 году, а расследование единственного и достаточно скандального дела, которое он вел как прокурор, заняло 9 лет. В то же время отчет о геноциде армян был написан автором всего за девять дней.