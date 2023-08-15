Звільнений з гаазького трибуналу скандальний прокурор розслідує "геноцид" в Карабаху, підіграючи Москві

Оприлюднений документ викликав бурхливу неоднозначну реакцію серед світових медіа

Колишній прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Луїс Морено Окампо своїм гучним звітом "Геноцид вірмен у 2023 році" політизує юридичну проблему утримання прокремлівськими сепаратистами частини азербайджанського Карабаху та працює на догоду Москві та її союзникам, не зацікавленим у досягненні.

Про це йдеться в матеріалі 5 каналу.

Цей 28-сторінковий звіт, названий Луїсом Окампо "експертна думка", був складений, за власним визнанням автора, на підставі прохання людини, яку Окампо називає "президент Арцаха". Ймовірно, мається на увазі голова проросійських сепаратистів Карабаха Араік Арутюнян.

Документ викликав бурхливу неоднозначну реакцію світових ЗМІ — Washington Post, CNN, Forbes, ABC News, Associated Press, Jungle Welt та ін.

На цьому тлі дуже цікавою є нещодавня публікація видатного британського юриста-міжнародника Родні Діксона "Емоційний звіт про "геноцид" Окампо докорінно помилковий".

Діксон вважає, що використання Окампо слова "геноцид" стосовно справжньої ситуації в Карабаху є не просто безпідставним, а й безвідповідальним кроком. За його словами цей документ є "провокаційним звинуваченням, котре не має міцної основи в міжнародному праві.

Вказуючи на низку фундаментальних недоліків звіту Окампо, Діксон констатує відсутність ознак неупередженого та суворого експертного аналізу.

Очевидно, "експертна думка" екс-прокурора Морено Окампо виявилася не лише політично ангажованою, а й не витримує критики з погляду викладених фактів і висновків.

Це, однак, не завадило МЗС Вірменії офіційно звернутися до Ради Безпеки ООН з питання скликання екстреної наради на підставі цього звіту. Щоправда, за останні роки Рада безпеки бачила і не такі приклади фарсу.

Родні Діксон — британський юрист-міжнародник, визнаний експерт у галузі публічного права. Має велику практику у Великій Британії та багатьох інших країнах у галузі розслідувань, міжнародного кримінального права та прав людини. Представляв різні сторони у міжнародних судах і трибуналах, включаючи уряди Англії, Кенії, Афганістану, Грузії, України, Руанди, Південного Судану, Єгипту та ін. з питань національних інтересів, питань суверенітету та безпеки. Практикує в Temple Garden Chambers, Лондоні та Гаазі.

Окампо залишив посаду прокурора МКС ще в 2012 році, а розслідування єдиної і досить скандальної справи, яку він вів як прокурор, зайняло 9 років. У той же час звіт про геноцид вірмен був написаний автором всього за дев’ять днів.