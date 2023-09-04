В ООН не побачили доказів того, що росія вчиняє геноцид в Україні: бракує "потреби"
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У Міжнародній комісії ООН з України через 558 днів повномасштабного вторгнення не знайшли доказів того, що росія здійснює геноцид проти українського населення. В організації заявили, що розслідування продовжиться.
Про це на прес-конференції з журналістами заявив голова комісії Ерік Месе, повідомляє "Радіо Свобода". Він підкреслив, що в ООН "прекрасно усвідомлюють занепокоєння та закиди у цьому злочині".
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