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Екс-прокурор МКС, відомий тим, що змушував до сексу південноафриканську журналістку, випустив звіт про "геноцид вірмен"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Луїс Морено Окампо Новина оновлена 16 серпня 2023, 15:59
Луїс Морено Окампо

Трудова біографія Окампо на посаді прокурора МКС і раніше викликала багато питань та нарікань

Мова йде про Луїса Морено Окампо, колишнього очільника прокуратури Міжнародного кримінального суду, сумновідомого корупційними звʼязками, офшорами та обвинуваченням у сексуальному насиллі.

Тепер його послужний список має ще один досвід — співпрацю з прокремлівськими сепаратистами у Карабаху, інформує 5-й канал.

Чим відомий Окампо? У 2008 The Telegraph повідомив, що Окампо під час візиту до ПАР змусив місцеву журналістку до статевого зв'язку: "Прокурор забрав у журналістки ключі від машини і не повертав їх їй, доки вона не погодилася на сексуальний контакт…". Свідчення на ґвалтівника дав його колега, прес-секретар прокуратури МКС – Крістан Пальме, якого Окампо згодом звільнив.

У 2017 розслідувачі з Mediapart виявили у Окампо офшори тоді, коли той працював головним прокурором МКС. Посадовець пояснив "доходи" тим, що його зарплата "недостатня". Після відставки з МКС Окампо мав нерухомість: у Гаазі (€1,2 млн), 5 об'єктів у Аргентині ($2,2 млн) та $1 млн у банку.

За 9 років роботи прокурором МКС Окампо закрив лише одну кримінальну справу — щодо Томаса Лубанге, лідера воєнізованого угруповання в Конго. Вирок йому ухвалили у 2012-му, за кілька місяців до відставки Окампо. Але і тут не обійшлося без скандалів. Лубанге використовував дітей для участі у військових діях. Ця справа розслідувалася з 2006. Але через потурання Окампо, Лубанге так і не звинуватили в сексуальному насильстві.

У 2010 р. Окампо у статусі прокурора МКС відвідував Єреван та зустрічався з екс-президентом Вірменії Саргсяном. За п'ять років Окампо знову відвідав Єреван для участі у форумі "Проти злочину геноциду". 29 липня 2023 року глава проросійських сепаратистів у Карабаху Араїк Арутюнян звернувся до екс-прокурора, ґвалтівника та корупціонера по його "експертну думку". Наслідком цього став звіт "Геноцид вірмен у 2023 році". Прокурор, який розслідував одну справу 9 років, "розібрався" в ситуації у Карабаху лише за 9 днів.

Звіт екс-прокурора на 28 сторінок тиражує єдину пропагандистську ідею, яку з початку року не раз спростували міжнародні ЗМІ — так звану "гуманітарну катастрофу серед 120-тисячного населення Арцаху".

Однак цю тезу спростував нардеп Володимир Крейденкою. Легко замовивши м'ясо, рибу, сири та десерт у столиці анклаву м. Ханкенді, український парламентар довів, що у вірменському анклаві немає ніякого голоду.

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#Прокурор #МУС #Геноцид вірмен #Арцах #Луїс Морено Окампо