Трудовая биография Окампо на посту прокурора МУС и раньше вызывала много вопросов и нареканий

Речь идет о Луисе Морено Окампо, бывшем главе прокуратуры Международного уголовного суда, печально известном коррупционными связями, оффшорами и обвинениях в сексуальном насилии. Теперь его послужной список имеет еще один опыт — сотрудничество с прокремлевскими сепаратистами в Карабахе, информирует 5-й канал.

Чем известен Окампо? В 2008 году The Telegraph сообщил, что Окампо во время визита в ЮАР принудил местную журналистку к половой связи: "Прокурор забрал у журналистки ключи от машины и не возвращал их ей, пока она не согласилась на сексуальный контакт…". Свидетельство на насильника дал его коллега, пресс-секретарь прокуратуры МУС – Кристан Пальме, которого Окампо впоследствии уволил.

В 2017 году расследователи из Mediapart обнаружили в Окампо оффшоры тогда, когда тот работал главным прокурором МУС. Чиновник объяснил "доходы" тем, что его зарплата "недостаточна". После отставки с МУС Окампо имел недвижимость: в Гааге (€1,2 млн), 5 объектов в Аргентине ($2,2 млн) и $1 млн в банке.

За 9 лет работы прокурором МУС Окампо закрыл только одно уголовное дело – в отношении Томаса Лубанге, лидера военизированной группировки в Конго. Приговор ему вынесли в 2012-м, за несколько месяцев до отставки Окампо. Но и здесь не обошлось без скандалов. Лубанге использовал детей для участия в военных действиях. Это дело расследовалось с 2006 года. Но по попустительству Окампо, Лубанге так и не обвинили в сексуальном насилии.

В 2010 г. Окампо в статусе прокурора МУС посещал Ереван и встречался с экс-президентом Армении Саргсяном. Через пять лет Окампо снова посетил Ереван для участия в форуме "Против преступления геноцида". 29 июля 2023 года глава пророссийских сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян обратился к экс-прокурору, насильнику и коррупционеру за его "экспертным мнением". Следствием этого стал отчет "Геноцид армян в 2023 году". Прокурор, расследовавший одно дело 9 лет, "разобрался" в ситуации в Карабахе всего за 9 дней.

Отчет экс-прокурора на 28 страниц тиражирует единственную пропагандистскую идею, которую с начала года не раз опровергли международные СМИ – так называемую "гуманитарную катастрофу среди 120-тысячного населения Арцаха".

Однако этот тезис опроверг нардеп Владимир Крейденко. Легко заказав мясо, рыбу, сыры и десерт в столице анклава г. Ханкенди, украинский парламентарий доказал, что в армянском анклаве нет никакого голода.