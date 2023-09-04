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Війна — день 558: на фронтах йдуть важкі бої, окупанти не припиняють обстрілу міст

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне 4 вересня

Українські військові продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області та просуваються під Бахмутом, а росіяни, своєю чергою, продовжують вести тактику нічних ударів, у тому числі й по портовій інфраструктурі. При цьому, попри успіхи ЗСУ, стає все більш очевидним, що до кінця поточного року повного звільнення української території від російських загарбників не буде, а експерти прогнозують, що війна затягнеться щонайменше до 2025 року.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Франція розпочне готувати українських пілотів. Примітно, що країна переважно озброєна літаками власного виробництва і не має на озброєнні американських F-16.

Про те, що відбувалося 1 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 555: Україна зустрічає нову осінь помітними успіхами на фронті

Інформацію за 2 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 556: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти тиснуть на сході

З даними за 3 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 557: ЗСУ розвивають успіх на південному фронті, на що окупанти "відповідають" ударами по містах

Теги:
#Україна #Росія #Війна