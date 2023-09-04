В Україні хвиля повітряної тривоги: що відомо наразі

Військові попередили про ракетну небезпеку

В усіх без винятку регіонах України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про небезпеку через зліт російського МіГ-31, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

14:11 В областях України лунають відбої повітряної тривоги.

14:10 Відбій загрози — ПС ЗСУ.

13:33 Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка — Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 серпня росіяни масовано атакували Україну своїми дронами. Удар припав на Одеську область. А кілька літальних апаратів противника, за заявами Києва, впали навіть на території країни НАТО – Румунії. Втім, там цей факт поки що заперечують.

Також ми повідомляли про те, що в росії заявили про перший пуск гіперзвукової ракети "Кинджал" не за допомогою МіГ-31. Цю операцію нібито виконав винищувач Су-34. Варто зазначити, що в Україні через злети носіїв "Кинджалів" часто лунають масштабні повітряні тривоги. Тепер, якщо росіяни сказали правду, причин для масштабних тривог може побільшати.