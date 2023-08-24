Повітряна тривога оголошена у День Незалежності України: подробиці

Українців просять не виходити з укриттів до відбою тривоги

По всій Україні у четвер, 24 серпня, оголосили повітряну тривогу. Повідомляється, що на аеродромі "Саваслейка" в Нижегородській області росії злетів МіГ-31К.

Картка тривог пофарбована в червоний колір. У моніторингових каналах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги — по всій країні оголошено ракетну небезпеку.

Зазначимо, що МіГ-31К — це надзвуковий винищувач-перехоплювач, який оснащений гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Ці боєприпаси складно виявити та знищити системам ППО. Максимальна дальність ураження цього літака – до 2 тисяч км.

Станом на 15.40 повідомлень про фіксацію запусків ракет не надходило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 24 серпня росія обстріляла Дніпро ракетами "Іскандер-М", С-300 та "Іскандер-К". Відомо, що постраждали 10 людей, зафіксовано серйозні руйнування.