Щоб вбивати українців: німецька компанія продала рф важливе обладнання

Чоловік звинувачується у порушенні одразу кількох законів

Компанія з ФРН, незважаючи на санкції проти росії, постачала росіянам обладнання для виробництва снайперських гвинтівок. Її голову вже затримали правоохоронці.

Так, за даними німецьких ЗМІ, йдеться про такого собі Уллі С. Він є колишнім головою компанії з Баден-Вюртемберга, яка, порушуючи санкції, постачала до рф верстати для виробництва стрілецької зброї. Слідство встановило, що підозрюваний підписав із росіянами контракти на постачання високоточних верстатів на 2 млн євро. А у 2016 році компанія провела в росії навчальні тренінги з роботи на даному обладнанні.

Наразі Уллі С. затриманий. Орден на це видав федеральний генпрокурор Німеччини Петер Франк. Чоловік звинувачується у порушенні одразу кількох законів ФРН, зокрема, про контроль над зброєю, призначеною для ведення війни.

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