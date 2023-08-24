Чтобы убивать украинцев: немецкая компания продала рф важное оборудование

Мужчина обвиняется в нарушении сразу нескольких законов

Компания из ФРГ, несмотря на санкции против рф, поставляла россиянам оборудование для производства снайперских винтовок. Её главу уже задержали правоохранители.

Так, по данным немецких СМИ, речь идет о неком Улли С. Он является бывшим главой компании из Баден-Вюртемберга, которая в нарушение санкций поставляла в россию станки для производства стрелкового оружия. Следствие установило, что подозреваемый подписал с россиянами контракты на поставки высокоточных станков на 2 млн евро. А в 2016 году компания провела в россии обучающие тренинги по работе на данном оборудовании.

В настоящий момент Улли С. задержан. Орден на это выдал федеральный генпрокурор Германии Петер Франк. Мужчина обвиняется в нарушении сразу нескольких законов ФРГ, в частности, о контроле над оружием, предназначенным для ведения войны.

Напомним, ранее мы писали о том, кто и зачем продает рф орудие для убийства украинцев.

Также мы сообщали о том, что в россии начали не только изготавливать собственную версию иранских дронов-камикадзе "Шахед", но и применять их по Украине.