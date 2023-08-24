Воздушная тревога была объявлена в День Независимости Украины: подробности

Украинцев просили не выходить из укрытий до отбоя тревоги

По всей Украине в четверг, 24 августа, объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что на аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области россии взлетел МиГ-31К.

Карта тревог была полностью окрашена в красный цвет. В мониторинговых каналах просили не игнорировать сигналы воздушной тревоги — по всей стране существовала ракетная опасность.

Отметим, что МиГ-31К — это сверхзвуковой истребитель-перехватчик, который оснащен гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Эти боеприпасы сложно обнаружить и уничтожить системам ПВО. Максимальная дальность поражения этого самолета — до 2 тысяч км.

По состоянию на 15:40 сообщений о фиксации запусков ракет не поступало. А в 16:26 в регионах начали давать отбои тревоги — самолет МиГ-31К совершил посадку, пусков "Кинжалов" не было зафиксировано, обстановка в регионах спокойная.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 24 августа россия обстреляла Днепр ракетами "Искандер-М", С-300 и "Искандер-К". Известно, что пострадало 10 человек, зафиксированы серьезные разрушения.