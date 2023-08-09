Друга за день масштабна повітряна тривога в Україні: що відбувається

Росіяни випустили по Україні ракети

В Україні оголошено другу за день повітряну тривогу по всій країні. Причина — зліт МіГ-31К і загроза пусків ракет, особливо Х-47М2 "Кинжал", які носять ці російські літаки.

Про це повідомляють моніторингові канали, а у Повітряних силах України громадян просять не ігнорувати тривогу та пройти у безпечне місце.

18:05 У регіонах почалися відбої тривог, небо чисте, ракети не увійшли до повітряного простору України. Ймовірно, пусків не було, ворог використав засоби радіоелектронної боротьби.

17:50 Повідомляється про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал", але офіційно Повітряні сили України нічого з цього приводу не повідомляли. Крім того, може йтися про фальш-пуски. Попередній маршрут — Полтавщина, Вінниччина та Черкащина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 серпня в Україні двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу пусків "Кинджалів". Але ворог не здійснив ракетного удару по Україні.