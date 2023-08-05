В Україні оголошували другу масштабну повітряну тривогу за день: звідки була загроза

Є загроза застосування ракет "Кинджал"

В Україні оголосили другу за ранок повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка в Нижегородській області Росії.

На онлайн карті повітряних тривог видно, що небезпека оголошена по всій країні. А у Повітряних силах України громадян просять пройти у безпечні місця та перебувати в укриттях до відбою тривоги.

МіГ-31К є потенційним носієм ракет "Кинжал" з дальністю польоту 1500-2000 км. Тому ракетну небезпеку було оголошено по всій країні. Ракети "Кинжал" не може збити ППО в більшості регіонів України через те, що їхня швидкість у 10 разів вища за швидкість звуку і ці ракети можуть маневрувати в польоті.

О 12:10 у регіонах почали давати відбої тривоги. Пусків ракет зафіксовано не було.

Раніше речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк попереджала, що може зрости ракетна загроза через те, що в Чорному морі з’явилися російські ракетоносії — 17 кораблів у Чорному морі, 1 — в Азовському.

Також "Телеграф" розповідав про те, що буде в тому випадку, якщо росія захоче застосувати ядерну зброю. В Повітряних силах попередили, що особливий сигнал повітряної тривоги звучати не буде.