В Украине объявляли вторую масштабную воздушную тревогу за день: откуда была угроза

Есть угроза применения ракет "Кинжал"

В Украине объявили вторую за утро воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области россии.

На онлайн-карте воздушных тревог видно, что опасность объявлена по всей стране. А в Воздушных силах Украины граждан просят пройти в безопасные места и находится в укрытиях до отбоя тревоги.

МиГ-31К является потенциальным носителем ракет "Кинжал" с дальностью полета 1 500-2 000 км. Поэтому ракетная опасность была объявлена по всей стране. Ракеты "Кинжал" не может сбить ПВО в большинстве регионов Украины из-за того, что их скорость в 10 раз выше скорости звука и эти ракеты могут маневрировать в полете.

В 12:10 по регионам начали давать отбои тревоги. Пусков ракет зафиксировано не было.

Ранее представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупреждала, что может вырасти ракетная угроза из-за того, что в Черном море появились российские ракетоносители — 17 кораблей в Черном море, 1 — в Азовском.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что будет в том случае, если россия захочет применить ядерное оружие. В воздушных силах предупредили, что особый сигнал воздушной тревоги звучать не будет.