Расширение Совбеза, Украина и атака "голубей мира": О чем будут говорить на Генассамблее ООН без путина и Си

В этом году встречу пропустят Макрон, Сунак, Си Цзиньпин, а пути традиционно отправит лаврова

В Нью-Йорке начинается неделя важных встреч в ООН, в ходе которых запланированы дебаты, заседания Генеральной Ассамблеи, встречи мировых лидеров. В центре внимания – Украина, а на заседании будет выступать также президент Владимир Зеленский.

Хотя мира во всем мире вряд ли удастся достичь, предполагается, ряд других интересных тем. В частности, президент США Джо Байден призовет расширить Совбез ООН, добавив туда Индию. Телеграф рассказывает, чего ожидать от саммита и какие выступления стоит посмотреть:

Расширение Совбеза

Президент США Джо Байден на сессии Генассамблеи ООН попытается ослабить влияние Китая и россии в Совете Безопасности ООН. Чтобы это сделать, он попросит расширить Совет безопасности и пригласить туда Индию, Германию, Японию, Бразилию и ЮАР, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает The Telegraph. Неизвестно, будут ли у них право вето. Кирби сказал, что архитектура Совбеза ООН должна быть "более инклюзивной и всеобъемлющей".

В настоящее время Совбез ООН имеет пять постоянных членов: Китай, россия, США, Великобритания и Франция. В нее также входят 10 непостоянных членов, избираемых на двухлетний срок. В то же время реформа Совета Безопасности потребует внесения изменений в Устав ООН. На это могут ветировать Китай и россия, чьи полномочия блокировать резолюции и санкции могут быть уменьшены реформой.

Украина в центре внимания

В среду, 20 сентября, пройдет специальное заседание Совета Безопасности по Украине и стоит быть готовым к тому, что за одним столом будут сидеть Владимир Зеленский и министр иностранных дел рф сергей лавров. Ожидается, что Зеленский попытается убедить страны объединиться за военные усилия Киева. Ожидается, что он также должен отбиваться от "голубей мира" среди некоторых консерваторов из США и стран юга, призывающих к мирным переговорам, пишет NYT.

Во вторник речь Байдена с трибуны ООН частично будет обещанием продолжать поддерживать Украину, заявили его советники, и есть надежда, что его замечания — в сочетании с выступлениями Зеленского — будут оказывать давление на республиканцев, чтобы они финансировали войну, передает Politico.

Также состоятся частные встречи между Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и делегациями из россии, Украины и Турции — ООН хочет вернуть россию в черноморское зерновое соглашение.

В понедельник будет много дебатов по поводу Целей устойчивого развития, или ЦСР: семнадцати различных целей, установленных много лет назад для улучшения проблем бедности, образования и здравоохранения. В этот раз ожидается, что пригласят теннисиста Роджера Федерера, а принц Уильям и его супруга Кэтрин, принцесса Уэльская, встретятся с Генеральным секретарем ООН в понедельник во второй половине дня, чтобы популяризировать климатические усилия Уильяма.

Евросоюз использует неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, чтобы объяснить непоколебимую поддержку Украины и сплотить страны всего мира присоединиться к ЕС в этом вопросе. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Кто приедет из мировых лидеров

Во вторник запланированы президенты, премьер-министры и монархи из 145 стран. Тем не менее многих президентов не будет. Впервые за многие годы президент США Джо Байден будет единственным лидером из пяти мощных государств, обладающих правом вето, который будет присутствовать лично.

Президент россии владимир путин, которого разыскивает суд в Гааге за похищение детей с оккупированных территорий, мероприятие в Нью-Йорке также пропустит. Президент Франции Эммануэль Макрон остается дома и готовится принимать британского короля Чарльза в Париже на следующей неделе, а Риши Сунак станет первым британским премьер-министром, который из-за напряженного графика пропустил Генассамблею за десятилетие. Поскольку четыре лидера отправляют министров низшего ранга, президент Украины Владимир Зеленский наверняка привлечет еще большее внимание, передает AP.

Ожидается, что лидер Китая Си Цзиньпин, две недели назад пропустивший G20, не поедет в Нью-Йорк.

Другие вопросы

ООН запланировала обсуждение во время Генеральной Ассамблеи изменения климата, облегчения суверенного долга и способов помочь странам, имеющим трудности, достичь целей развития ООН по процветанию, здоровью, развитию, образованию и гендерному равенству.

"Мы будем собираться в то время, когда человечество столкнется с огромными проблемами, от ухудшения климатической ситуации до эскалации конфликтов, глобального кризиса стоимости жизни, стремительного роста неравенства и драматических технологических сбоев", — сказал Антониу Гутерреш.

20 сентября мировые лидеры должны встретиться с целью сохранения Парижского соглашения. После обнародования первого в мире отчета об изменении климата стало ясно, что некоторые страны не выполняют свои обещания. Этот саммит намерен начать действия по новым обязательствам. На недавнем Африканском климатическом саммите главы африканских государств единогласно призвали ввести глобальный налог на выбросы углерода для финансирования ресурсов для более бедных стран.

Напомним, что в Белом доме подтвердили встречу Байдена с Зеленским 21 сентября. Встреча состоится в Вашингтоне. Кроме того, Украина может получить новый пакет помощи США на этой неделе.