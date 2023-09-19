Зеленский уже прибыл в США: какие планы у президента Украины в Нью-Йорке

Украинский лидер сообщил о предстоящих насыщенных днях

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в США, где будет принимать участие в ряде заседаний на полях ООН.

Как сообщил глава государства у себя в telegram-канале, сразу же после приземления в Нью-Йорке, он посетит украинских военных, которые проходят реабилитацию после ранений.

По его словам, после этого он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, саммите по стабильному развитию, а затем и в заседании Совета безопасности ООН.

"Территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их", — отметил Зеленский и добавил, что у Украины есть четкое предложение членам организации по этому поводу.

Также глава государства отметил, что помимо этого он намерен встретиться с президентом США Джо Байденом, главами палат Конгресса и военным руководством страны.

Тем временем Елена Зеленская выложила в своем X (бывший Twitter) фотографию из Нью-Йорка, на которой видно, что они уже встретились с постоянным представителем Украины в ООН Сергеем Кислицей и послом в США Оксаной Маркаровой.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" ранее рассказывал, чего ожидать от нового заседания ООН, кто из мировых лидеров его посетит и что помимо Украины там будут обсуждать.