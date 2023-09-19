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Називав вторгнення рф в Україну "сімейною сваркою": Зеленський може зустрітися зі скандальним президентом

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський та Луїс Інасіу Лула да Сілва Новина оновлена 19 вересня 2023, 01:11
Володимир Зеленський та Луїс Інасіу Лула да Сілва

Президенти планували зустрітися навесні, але не вийшло

Президент України Володимир Зеленський, який у понеділок прибув до США, щоб взяти участь у засіданні ООН, може невдовзі провести першу персональну зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Як повідомили виданню The Guardian два джерела у бразильському уряді, зустріч відбудеться у середу, 20 вересня, на полях генасамблеї ООН.

Додамо, що Зеленський і Сілва брали участь у саміті "Великої сімки" в Японії в травні поточного року, однак так і не змогли провести особисту зустріч. Таким чином, якщо в середу їхня зустріч відбудеться, то вона стане першою для глав двох держав наживо.

При цьому вони все ж таки говорили один з одним по відеозв’язку, хоча востаннє це було в березні.

Варто зазначити, що Сілва намагався позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Києвом та москвою і стверджував, що деякі країни мають зберігати нейтралітет, щоб досягти миру.

Водночас видання зазначає, що цим він лише викликав роздратування у країн Заходу, які засуджують російське вторгнення в Україну.

Як повідомлялося раніше, Сілва напередодні заявив, що його країна не заарештує російського диктатора, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року. Він додав, що той може "легко поїхати до Бразилії".

Втім, буквально наступного дня він різко змінив свою думку і повідомив, що вирішуватиме це судова система, а не уряд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні президент Бразилії заявив, що США разом з іншими країнами мають припинити "заохочувати" війну та почати говорити про мир. Тим часом повномасштабне російське вторгнення він назвав "сімейною сваркою".

Теги:
#Україна #Бразилія #Володимир Зеленський