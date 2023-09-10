Замість арешту — переговори із Зеленським: президент Бразилії знову заступився за путіна

Президент Бразилії хоче посадити за стіл переговорів путіна та Зеленського

Незважаючи на те, що Бразилія є підписантом Римського статуту, що дає їй право після видачі ордера путіну затримати його, там цього робити не збираються. Більше того, там знову заговорили про мирні переговори росії та України.

Так, за словами президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілва, які передає Reuters, його країна не заарештує путіна, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року. Він додав, що російський диктатор може "легко поїхати до Бразилії".

"Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують", - сказав він.

Крім того, так Сілва заявив, що має намір "посадити за стіл переговорів" на Генасамблеї ООН президента України Володимира Зеленського та голову кремля.

"У нас буде Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 19 вересня. Це місце для обговорення війни. Це місце для обговорення миру. Це місце, щоб посадити путіна та Зеленського за стіл переговорів", — каже президент Бразилії.

Він також зазначив, що Бразилія "не буде втягнута у війну", але має намір бути присутньою на мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких країнах путіну може загрожувати в’язниця після видачі ордера на його арешт.