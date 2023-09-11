Здав назад: президент Бразилії зробив нову заяву щодо можливого арешту путіна

Глава Бразилії різко змінив свою позицію

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відкликав свої особисті запевнення в тому, що його російського колегу володимира путіна нібито не буде заарештовано, якщо він візьме участь у саміті G20 у Ріо-де-Жанейро. За його словами, це питання перебуває на розгляді судової влади.

Як пише AFP, ще на вихідних Лула да Сілва був непохитний у розмові з індійськими ЗМІ і заявляв, що путіну в Бразилії нічого не загрожує. Він тоді говорив "якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують". Але вже сьогодні, 11 вересня, глава Бразилії різко змінив свою позицію і в коментарі репортерам сказав : "Я не знаю, чи затримає його бразильське правосуддя. Вирішує судова система, а не уряд".

Варто зазначити, що Бразилія поряд із ще більш ніж 120 країнами є підписантом Римського статуту. Такі держави мають виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт путіна.

Нагадаємо, що 17 березня ордер на арешт видали не лише путіну, а й відомій крадійці українських дітей — марії львовій-бєловій.

Раніше ми писали про те, в яких країнах путіну може загрожувати в’язниця після видачі ордера на його арешт.