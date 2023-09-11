Сдал назад: президент Бразилии сделал новое заявление по возможному аресту путина

Глава Бразилии резко изменил свою позицию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал свои личные заверения в том, что его российский коллега владимир путин якобы не будет арестован, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро. По его словам, этот вопрос находится на рассмотрении судебной власти.

Как пишет AFP, еще на выходных Лула да Силва был непреклонен в разговоре с индийскими СМИ и заявлял, что путину в Бразилии ничего не угрожает. Он тогда говорил "если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют". Но уже сегодня, 11 сентября, глава Бразилии резко изменил свою позицию и в комментарии репортерам сказал "Я не знаю, задержит ли его бразильское правосудие. Решает судебная система, а не правительство".

Стоит отметить, что Бразилия наряду с еще более чем 120 странам является подписантом Римского статута. Такие государства должны выполнять решения МУС, который выдал ордер на арест путина.

Напомним, что 17 марта ордер на арест выдали не только путину, но и известной воровке украинских детей — Марии Львовой-Беловой.

Ранее мы писали о том, в каких странах путину может грозить тюрьма после выдачи ордера на его арест.