Вместо ареста — переговоры с Зеленским: президент Бразилии снова заступился за путина

Президент Бразилии хочет посадить за стол переговоров путина и Зеленского

Несмотря на то, что Бразилия является подписантом Римского статута, что дает ей право после выдачи ордера путину задержать его, там этого делать не собираются. Более того, там снова заговорили о мирных переговорах рф и Украины.

Так, по словам президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силва, которые передает Reuters, его страна не арестует путина, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. Он добавил, что российские диктатор может "легко поехать в Бразилию".

"Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют", — сказал он.

Кроме того, да Силва заявил, что намерен "посадить за стол переговоров" на Генассамблее ООН президента Украины Владимира Зеленского и главу кремля.

"У нас будет Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 19 сентября. Это место для обсуждения войны. Это место для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить путина и Зеленского за стол переговоров", — говорит президент Бразилии.

Он также отметил, что Бразилия "не будет втянута в войну", но намерена присутствовать на мирных переговорах.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких странах путину может грозить тюрьма после выдачи ордера на его арест.