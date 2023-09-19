Называл вторжение рф в Украину "семейной ссорой": Зеленский может встретиться со скандальным президентом

Президенты планировали встретиться весной, но не получилось

Президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник прибыл в США, чтобы принять участие в заседании ООН, может вскоре провести первую персональную встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Как сообщили изданию The Guardian два источника в бразильском правительстве, встреча состоится в среду, 20 сентября, на полях генассамблеи ООН.

Добавим, что и Зеленский и Силва участвовали в саммите "Большой семерки" в Японии в мае текущего года, однако так и не смогли провести личную встречу. Таким образом, если в среду их встреча состоится, то она станет первой для глав двух государств вживую.

При этом они все же говорили друг с другом по видеосвязи, хотя в последний раз это было в марте.

Стоит отметить, что Силва пытался позиционировать себя, как потенциального мирного посредника между Киевом и москвой и утверждал, что некоторые страны должны сохранять нейтралитет, чтобы достичь мира.

Вместе с тем, издание отмечет, что тем самым он лишь вызвал раздражение у стран Запада, которые осуждают российское вторжение в Украину.

Как сообщалось ранее, Силва накануне заявил, что его страна не арестует российского диктатора, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. Он добавил, что тот может "легко поехать в Бразилию".

Впрочем, буквально на следующий же день он резко изменил свое мнение и сообщил, что решать это будет судебная система, а не правительство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной президент Бразилии заявил, что США вместе с другими странами должны прекратить "поощрять" войну и начать говорить о мире. Тем временем полномасштабное российское вторжения он назвал "семейной ссорой".