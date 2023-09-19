"Питання про терористів у залі — до ООН": Зеленський відреагував на участь лаврова у Радбезі

Рада Безпеки ООН проведе відкриті дебати

Президент України Володимир Зеленський, який вже прибув до США, прокоментував заплановану присутність міністра закордонних справ росії сергія лаврова на засіданні Ради Безпеки ООН. Зокрема, політик наголосив, що Організація Обʼєднаних Націй сама визначає формат своїх заходів.

"Не ми обирали цей формат, але якщо ООН вважає, що там має перебувати країна-терорист, то це питання до них", — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Укрінформ.

На пряме питання, чи збирається він лишатися в залі у разі виступу очільника МЗС рф лаврова, український президент не відповів.

Нагадаємо, 20 вересня Рада Безпеки ООН проведе відкриті дебати щодо України. У них візьмуть участь керівники делегацій, які перебуватимуть у Нью-Йорку на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї.

Після приїзду в Нью-Йорк Президент України першочергово провідав поранених українських бійців, які проходять реабілітацію в Університетській лікарні Статен-Айленду.

"У Вашингтоні заплановані переговори з Президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", — повідомив український президент.

Раніше "Телеграф" писав, про що говоритимуть на Генасамблеї ООН без путіна та Сі.