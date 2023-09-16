"Прилетов становится больше — оккупантов меньше": ВСУ ударили по расположению техники рф в Токмаке

ВСУ наносят удары по местам расположения вражеской боевой техники

ВСУ нанесли удар по расположению вражеской техники в окрестностях Токмака (Запорожская область), чем уменьшили ее количество на оккупированных территориях.

Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, однако не стал говорить о потерях россиян. При этом он отметил, что коллаборантам там находиться становится все страшнее.

"Чем чаще прилеты и ближе фронт, тем страшнее коллаборантам", — написал Федоров

По его словам, за текущую неделю из города эвакуировали "паспортный стол", который перебрался в Мелитополь, а также здание ФСБ и часть городской администрации.

"К сожалению, говорить о том, что оккупанты готовят "жест доброй воли" не стоит", — сообщил он.

Как известно, Токмак находится в 22 километрах от населенного пункта Работино, которое недавно вернулось под контроль ВСУ. При этом успехи украинских военных там не закончились, так как в Минобороны также сообщили о частичном успехе в районе Вербового и Новопрокоповки.

Напомним, в ходе боев за Андреевку (Донецкая область) была полностью уничтожена 72-я бригада рф. Российский гарнизон был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. Сейчас в Андреевке продолжаются стабилизационные действия для того, чтобы "зафиксировать успех".