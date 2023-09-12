ВСУ продвинулись на южном фронте, но оккупанты отвечают многочисленными штурмами (карта)

Наши воины активно ликвидируют силы и средства врага

Идет 566-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, наши воины продолжают свое контрнаступление. За прошедшие сутки (11 сентября) произошло 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Наши воины наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В то же время, оккупанты пытаются восстанавливать свои подразделения. Они продолжают многочисленные штурмы позиций наших войск.

Ситуация в районе Работино на карте deepstatemap

"Украинские воины мужественно держат оборону, отразив более 10 атак противника в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщили в Генштабе.

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев на брифинге подтвердил успех украинских войск у Работино на южном фронте.

"Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер.

Он добавил, что украинские войска также наступают южнее города Бахмут. Ранее заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное в районе Авдеевки. Также наши военные имели успехи в районе Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении.

Как сообщал "Телеграф", американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, как часто общается с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и что в США думают о контрнаступлении ВСУ. Он добавил, что вместе с командой внимательно следит за развитием событий в Украине.