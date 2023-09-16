Имеем успехи на двух направлениях: Маляр рассказала о новых достижениях ВСУ (карты)

Бои продолжаются по всей линии фронта

Украинское контрнаступление продолжается, а местами на востоке и юге страны бойцы ВСУ имеют частичный успех.

Как сообщила в своем telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, самые активные боевые действия происходят на Бахмутском направлении и особенно в районе Клищиевки и Курдюмовки.

"В районе Клищиевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области", — отметила она.

Кроме того, ВСУ продолжают оказывать давление на противника на юге Украины и на Мелитопольском направлении имели частичный успех в районе Вербового и Новопрокоповки (Запорожская область).

"Вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах", — отметила Маляр.

Напомним, в ходе боев за Андреевку (Донецкая область) была полностью уничтожена 72-я бригада рф. Российский гарнизон был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. Сейчас в Авдеевке продолжаются стабилизационные действия для того, чтобы "зафиксировать успех"