ВСУ прорывают оборону врага не только под Бахмутом: что известно о новых успехах (карта)

ВСУ продвигаются в Донецкой и Запорожской областях

Контрнаступление Украины продолжается — за минувшие сутки (15 сентября) ВСУ имели успех в районе Клещеевки Донецкой области. Также есть продвижение возле Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Силы обороны Украины продолжают обороняться от врага на востоке и юге Украины, а также ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались атаковать в районах Ягодного и Богдановки. Силы обороны вели штурмовые действия в районе Клещеевки, имеют успех.

Ситуация в районе Клещеевки на карте deepstate

Ситуация в районе Ягодного на карте deepstate

В Запорожской области ВСУ имели частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки. Там идет вытеснение противника с занимаемых позиций и закрепление на достигнутых рубежах.

Ситуация в районе Вербового на карте deepstate

Как пишут аналитики Института исследования войны (ISW), российские военные блогеры обеспокоены по поводу ограниченного пересечения Украиной реки Днепр в Херсонской области 14 и 15 сентября. По их данным, украинские силы активизировали свою деятельность на неопределенных островах дельты реки Днепр возле Антоновского моста, чтобы закрепить позиции на будущее наступление на восточный (левый) берег Херсонской области.

Эксперты отмечают, что оккупанты, вероятно, не обладают живой силой, необходимой для защиты от значительной украинской атаки на этом участке фронта. Ранее российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской области в Запорожскую.

Один из российских военных блогеров признал, что оккупантам не хватает возможностей для проведения собственных значительных операций по переправе через реку в этом районе. В частности проблема россиян в отсутствии снарядов для артиллерийской подготовки.

Как сообщал "Телеграф", вечером 15 сентября в сети появилось первое видео из Клещеевки в Донецкой области, куда зашли ВСУ. На карте Deepstate Клещеевка окрасилась в голубой цвет и появилась надпись "Освобождено".