Теряет позиции и становится зависимой: в НАТО рассказали об ослаблении россии

Несмотря на проблемы, россия все еще подвергать страданиям свой народ и экономику

Полтора года войны россии против Украины заставили кремль все сильнее полагаться на "ненадежных игроков" и стать более зависимым от других стран.

Как сообщает немецкий канал n-tv, об этом рассказал адмирал НАТО Роб Бауэр, на ежегодной конференции на уровне руководителей обороны стран-членов Альянса.

По его словам, из-за западных санкций, дипломатического давления и военных неудач россии приходится обращаться за помощью к "ненадежным игрокам".

Хотя сам Бауэр не стал говорить, кого он имеет в виду, но издание предположило, что речь идет о лидере КНДР Ким Чен Ыне, который на днях совершил визит в россию. Кроме того, возможно, речь идет о белорусском диктаторе александре лукашенко, который считается главным союзником путина в войне против Украины.

Адмирал НАТО также добавил, что в кремле все еще убеждены, что они еще смогут дождаться момента, когда угаснет украинская решимость и поддержка западных союзников.

При этом он отметил, что россия многие годы готовилась к подобному конфликту, а потому готова и дальше подвергать лишениям свой народ и экономику.

Как сообщалось ранее, недавний визит Ким Чен Ына в россию вызвал реакцию в США, которые пообещали дать жесткий ответ. Саму же встречу там назвали "демонстрацией отчаяния россии".