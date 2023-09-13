"Это отчаяние": в США прокомментировали визит Ким Чен Ына в рф и пригрозили КНДР

Американцы пригрозили США

В Соединённых Штатах Америки прокомментировали встречу путина и Ким Чен Ына. Там считают, что эти взаимодействия показывают, "в каком отчаянии находится россия".

Такое заявление сделала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает CNN. Журналисты также напомнили, что 13 сентября американские власти пообещали последствия для КНДР в случае заключения военной сделки с рф.

В материале отмечается, что президент россии владимир путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели переговоры в среду в российском космодроме Восточный. Во время неё первый заявил о готовности помочь Северной Корее в развитии ее космической и спутниковой программы. На вопрос репортера, будет ли россия помогать Северной Корее запускать ее собственные спутники и ракеты, путин ответил: "Именно поэтому мы сюда приехали".

"Напомним, официальные лица США предупредили Северную Корею, что она "заплатит цену", если она заключит сделку по оружию с россией.

Если Пхеньян предоставит Москве оружие для использования в войне против Украины, это не отразится хорошо на Северной Корее, и они заплатят за это цену в международном сообществе, заявлял на брифинге советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан", — отмечается в статье.

Напомним, ранее мы писали о том, что говорят о визите Ким Чен Ына в рф.